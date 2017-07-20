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В Приморье забраковано 122 кг некачественной молочки

Итоги II квартала 2017 года
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

Управлением Роспотребнадзора Приморья в постоянном режиме осуществляется надзор за молочной продукцией. Так, в рамках федерального государственного надзора во II квартале 2017 года обследовано 13 пищевых объектов, занятых в производстве и обороте молока и молочной продукции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора

За указанный период исследовано 116 проб молочной продукции, в том числе 7 - импортируемой. Из них: 37 - по санитарно-химическим показателям, 56 - по микробиологическим показателям, 49 - по показателям идентификации, 11 проб исследованы на наличие антибиотиков, 13 - на содержание радиоактивных веществ, 23 - на соответствие информации для потребителей, вынесенной на упаковку пищевого продукта, обязательным требованиям.

Удельный вес проб молочной продукции, несоответствующей гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 5,3%, по показателям идентификации - 8,1%, по маркировке - 56%.

В исследованных образцах молочной продукции наличие антибиотиков, токсичных элементов, пестицидов и техногенных радионуклидов не обнаружено.

За указанный период по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы молочной продукции, проведенной в рамках контрольно-надзорных мероприятий, в 4 случаях установлена её фальсификация. Такая продукция выявлялась на предприятиях розничной торговли и пищевой промышленности, в том числе на молокоперерабатывающем предприятии, расположенном на территории субъекта (ИП Шевченко Е.А., Спасский район).

За выявленные нарушения обязательных требований нормативно-правовых актов Таможенного союза, законодательства Российской федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей по итогам проведенных проверок в отношении хозяйствующих субъектов приняты меры: составлено 9 протоколов об административном правонарушении, наложено административных штрафов на общую сумму 240 тыс.руб. В целях пресечения оборота на потребительском рынке некачественной и опасной молочной продукции забраковано 19 партий общим объемом 122 кг.

В рамках межведомственного взаимодействия в правоохранительные органы Приморского края направлено 2 материала для принятия мер в пределах установленной компетенции.

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