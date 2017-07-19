Полиция распространила ориентировки на предполагаемых «стрелков» из Большого Камня

По факту убийства 28-летнего приморца возбуждено уголовное дело

Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

Полиция Приморья огласила имена подозреваемых, фигурирующих в перестрелке в кафе «Ани», сообщает корреспондент РИА VladNews.

Напомним, печально отличился город Большой камень на минувших выходных. В придорожном кафе «Ани» произошла перестрелка, в результате которой пострадали люди. После происшествия в заведении на повороте в городскую больницу Большого Камня произошла авария, в которой погиб пассажир. Водителя с места ДТП медики доставили в больницу. Выдвигалось предположение, что пассажир скончался в результате аварии. Однако экспертиза показала, что парень погиб от пулевого ранения.

Кроме того, сейчас в больнице находится еще одна девушка, пострадавшая в ходе перестрелки в кафе. Ранее местные СМИ сообщали о ее смерти, однако пострадавшая переведена из реанимации в хирургию и уже идет на поправку.

Предполагаемые «стрелки» до сих пор не задержаны. Автомобиль, на котором они, предположительно, передвигались, сотрудники полиции обнаружили в Анисимовке. Внутри находилось оружие, патроны и ключи. Однако ни водителя автомобиля марки Toyota Prius, ни пассажиров на месте не оказалось. ТС эвакуировали как вещдок.

Кроме того, корреспонденту агентства стало известно, что водитель автомобиля, пострадавшего в ДТП, угрожает редактору одного из популярных интернет-сообществ расправой. Мужчина объясняет свое агрессивное поведение тем, что в Instagram появились искаженные факты. Администратор ДПС-Контроль уже написал заявление в правоохранительные органы.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело на данный момент проводится расследование - корреспонденту РИА VladNews сообщила старший помощник (по взаимодействию со СМИ) руководителя СУ СК Приморья Аврора Римская. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Четверо приморцев объявлены в розыск:

Всех, кто что-либо знает об их местонахождении, просьба обращаться в полицию.