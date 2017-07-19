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Актуальный комментарий

Администрация Владивостока: В древнее озеро на Патрокле канализация не попадает

Насосная станция работает в ручном режиме, а автоматику ремонтируют
Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

Реликтовое озеро на Патрокле во Владивостоке проверила рабочая комиссия, сообщает РИА VladNews. Как рассказали в администрации города, течи канализации со стороны насосной станции, перекачивающей стоки микрорайона в городской коллектор в районе улицы Борисенко. в ходе проверки не обнаружено. 

В состав комиссии входили представители муниципалитета, Примводоканала и ФГУП «Главное военно-строительное управление № 6».

Как отмечают специалисты, сейчас насосная канализационная станция работает в ручном режиме запуска. Вопросом восстановления вышедшей из строя автоматики занимается «Главное военно-строительное управление № 6» вместе с Примводоканалом.

- Все системы водоснабжения и водоотведения города Владивостока в целом находятся в собственности Приморского края, - рассказали в городском управлении по вопросам топливно-энергетического комплекса Владивостока. - Однако упомянутые сети «Дальспецстроем» (застройщиком жилого комплекса в районе Патрокла - прим. ред.) не были введены в строй по окончании строительства домов и не были переданы в собственность края.

Отвод канализационных стоков относится к регулируемому виду деятельности. В связи с этим обслуживание и содержание объектов отведения стоков должно производиться Примводоканалом за счет средств тарифа на водоотведение, установленным департаментом по тарифам региона. 

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