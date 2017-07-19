Массовое ДТП произошло в Приморье

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

Массовая авария осложнила движение в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в городе Большой Камень, в районе улицы Гагарина. Участниками ДТП стали сразу пять автомобилей. Причину аварии еще предстоит установить сотрудникам ДПС, которые уже прибыли на место происшествия.

Судя по всему, невнимательность одного из водителей и стала причиной собравшегося на трассе "паровозика".

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