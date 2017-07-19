Парни из Владивосток устроили разбойное нападение на сотрудника фотоателье

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

Полицейские во Владивостоке задержали подозреваемых в разбойном нападении на работника фотоателье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Инцидент произошел в Первомайском районе города. В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение местного жителя о нападении на него неизвестных лиц. Злоумышленники, применив электрошокер и газовый баллончик, а также угрожая предметом, похожим на нож, открыто похитили у пострадавшего 40 тысяч рублей.

Ориентировка с приметами злоумышленников была незамедлительно передана наружным нарядам полиции. Немногим позже по подозрению в разбое были задержаны двое 20-летних и один 21-летний парни. Все они являлись жителями Владивостока. В отделе полиции задержанные дали признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 (Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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