Из окна третьего этажа дома в Дальнегорске выпал ребенок

Еще один печальный инцидент с ребенком произошел в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Происшествие случилось в Дальнегорске. Из окна квартиры жилого дома, расположенной на третьем этаже, выпал ребенок. Девочка трех лет получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом бедра, а также многочисленные ушибы. Сейчас малышка находится в больнице.
В пресс-службе УМВД Приморья корреспонденту РИА VladNews информацию подтвердили и сообщили, что по данному факту проводится проверка.
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