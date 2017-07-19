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Происшествия

Из окна третьего этажа дома в Дальнегорске выпал ребенок

Полиция проводит проверку по данному факту
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

Еще один печальный инцидент с ребенком произошел в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Происшествие случилось в Дальнегорске. Из окна квартиры жилого дома, расположенной на третьем этаже, выпал ребенок. Девочка трех лет получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом бедра, а также многочисленные ушибы. Сейчас малышка находится в больнице.

В пресс-службе УМВД Приморья корреспонденту РИА VladNews информацию подтвердили и сообщили, что по данному факту проводится проверка. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.
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