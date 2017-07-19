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Обувной магазин горел в Находке

Часть товара сгорела дотла
Фото: Highporno.zgr.name Фото: Highporno.zgr.name
Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу в городе Находка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. звонивший сообщил о пожаре в магазине обуви «Вестфалика», расположенном на Озерном бульваре. 

Спустя девять минут по указанному адресу прибыли первые пожарные расчёты и приступили к тушению. Был установлен очаг возгорания - горел проем пластикового окна, рекламные баннеры на фасаде здания, а также внутри магазина стеллаж с товаром.

Общая площадь пожара составила семь кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. При тушении было задействовано 10 человек личного состава и две единицы техники.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.
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