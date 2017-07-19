В ВЭФ примут участие представители 26 стран

Форум пройдет в сентябре во Владивостоке

Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

26 стран заявили о своём участии в Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре этого года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Об этом сообщил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев по итогам заседания оргкомитета ВЭФ.

В заседании оргкомитета также приняли участие глава Минвостока Александр Галушка, представители ряда ведомств, губернаторы дальневосточных регионов.

Юрий Трутнев отметил, что участие в форуме подтвердили премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Республики Кореи Мун Чжэ Ин. Кроме того, полпред отметил, что форум также посетят делегации из Китая и Индии.

«За время проведения ВЭФ стал серьезным событием в экономической жизни России и стран АТР и сегодня является ещё одним инструментом - распространения информации о том, что на Дальнем Востоке работать надёжно, безопасно и экономически эффективно», - подчеркнул он.

В свою очередь глава Минвостокразвития Александр Галушка уточнил, что на сегодняшний день заявок на участие в форуме подано на 30% больше, чем в 2016 году. «С уверенностью можно сказать, что главы ведущих компаний АТР и руководители крупнейших российских компаний приедут на форум», - отметил министр.

Напомним, ВЭФ пройдет 6-7 сентября 2017 года во Владивостоке. В 2016 году на полях ВЭФ было подписано 214 соглашений на сумму более 1,85 трлн. рублей. Участниками форума стали 3711 человек из 56 стран мира.