Голый мужчина напугал отдыхающих на пляже владивостокцев

Сотрудники полиции устанавливают личность нарушителя спокойствия

Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

Сотрудники полиции разыскивают мужчину, шокировавшего своим поведением владивостокцев, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В дежурную часть отделения полиции Владивостока поступило сообщение местной жительницы о том, что по пляже на Седанке разгуливает абсолютно голый мужчина. Нарушитель спокойствия даже не подозревал, что своим поведением шокировал абсолютно всех отдыхающих. Задержать мужчину никто не пытался, потому из виду он исчез самостоятельно.

По данному факту полиция Владивостока уже проводит проверку и выясняет личность мужчины.

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