Эксперты: 8% работающих приморцев трудятся «почти бесплатно»

Их зарплата - ниже прожиточного минимума

Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

Органами государственной статистики было проведено выборочное обследование распределения работников организаций по размерам заработной платы за апрель 2017 года, аналогичное обследование проходило за апрель 2017 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Приморскстата.

В Приморском крае за прошедшие годы разрыв в зарплатах между 10% наиболее и наименее оплачиваемых работников снизился с 10.9 до 10.3 раза. Уменьшение разрыва явилось следствием более высоких темпов роста средней заработной платы первой группы (10% работников с наибольшей зарплатой) на 26% к 2015 и в 1.6 раза к 2013 году по сравнению с десятой группой - низкооплачиваемых работников (на 19% к 2015 и на 39% к 2013, соответственно). На долю 10% наиболее оплачиваемых работников приходилось 28% общей суммы средств, направленных на заработную плату, на долю 10% наименее оплачиваемых – 2.8%, т.е. их фонд заработной платы в 10 раз меньше.

Средняя начисленная заработная плата работников, полностью отработавших месяц, в апреле 2017 года составила 41 180 рублей, в том числе в организациях негосударственной формы собственности – 47 399, государственной и муниципальной – 37 067 рублей. Более половины работников (64%) получают заработную плату на уровне средней и ниже.

Центральную тенденцию ряда распределения работников характеризует медиана – величина, находящаяся посередине ряда распределения (50% работников имеют заработную плату меньше этого значения и 50% работников – больше). Она составила по результатам обследования 32 720 рублей. Заработная плата 38% работающих не превышает двух прожиточных минимумов трудоспособного населения, а для 8% из них – не обеспечивает даже одного.

Более четверти работающих (27%) получали свыше 60 тысяч рублей, наибольший удельный вес таких работников отмечен в организациях рыболовства. Кроме того, каждый третий получает более 60 тысяч рублей в финансовой деятельности, государственном управлении и обеспечении военной безопасности, социальном страховании, на транспорте.