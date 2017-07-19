Во Владивостоке в бассейне едва не утонул ребенок

На помощь оставшемуся одному малышу пришли чужие взрослые

Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке удалось чудом избежать трагедии: в бассейне одного из комплексов отдыха приморской столицы едва не утонул ребенок, сообщает корреспондент РИА VladNews. Причиной ЧП стало оставление малыша без присмотра взрослых. На помощь тонущему пришл чужие люди, случайно оказавшиеся рядом.

В связи с этим администрация комплекса посчитала необходимым напомнить своим гостям: чтобы об отдыхе остались только приятные впечатления, необходимо помнить: никогда, не при каких условиях нельзя оставлять детей без присмотра, где бы вы ни находились. Обязательно держите детей в поле зрения и будьте готовы прийти к ним на помощь.