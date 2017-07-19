Две жительницы Владивостока борются за титул самой красивой улыбки мира

Четвертьфинал продлится до 25 июля

Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

45 девушек со всей России борются за титул самой красивой улыбки мира, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов. В четвертьфинал попали две девушки из Владивостока.

Проект направлен на укрепление дружбы между разными народами планеты. Конкурс проводится с целью пропаганды моды на улыбку, доброту и бережного отношения к окружающим нас людям.

Организаторы проекта ищут самых позитивных девушек и женщин из разных уголков мира, обладающих самыми привлекательными улыбками.

Четвертьфинал продлится до 25.07 12:00 час по московскому времени, по результатам которого 20 участниц, набравших наибольшее число голосов, пройдут в полуфинал. После окончания первого четвертьфинала через некоторое время будет запущен второй российский четвертьфинал.