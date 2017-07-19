Во Владивостоке задержано 13 пьяных водителей

Зарегистрировано более 300 нарушений ПДД

Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке во вторник, 18 июля, сотрудники ГАИ остановили 13 автомобилей, за рулем которых находились пьяные водители, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Составлены соответствующие протоколы.

Всего за сутки во Владивостоке граждане нарушили ПДД 316 раз: это 36 эпизодов не предоставления преимущества пешеходам водителями, семь не пристегнутых по правилам детей; составлено 11 протоколов по тонировке не по ГОСТу. Сотрудники ДПС остановили 7 авто, за рулем которых находились злостные неплательщики штрафов. Автолюбители 51 раз нарушили правила парковки. На СВЗТ поставлено 53 транспортных средства.

По фактам нарушения ПДД составлены протоколы в отношении 80 пешеходов, 19 водителей автобусов и 21 таксиста.

На дорогах столицы Приморья произошло 72 ДТП, из которых 46 - с материальным ущербом. Составлено 11 европротоколов.