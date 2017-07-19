Фестиваль имени Высоцкого: отборочный тур

В память о поэте

Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

Творчество Владимира Высоцкого житель Владивостока Сергей Игнатенко любит с детства. В фестивале «Парус», посвященному кумиру, участвует второй год подряд. В прошлый раз победил в одной из номинаций, но и в этом не стал упускать возможность спеть песню Высоцкого. На суд жюри представил композицию «Спасите наши души», сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.