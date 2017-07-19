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Общество

В Приморье в 2017 году упал грузооборот

Итоги января-июня 2017 года
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

В январе-июне 2017 года крупными и средними организациями, занимающимися транспортной деятельностью, отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на 71,5 миллиардов рублей, что составило в действующих ценах 99.8% к январю-июню 2016 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Приморскстата.

Объем перевозок грузов автомобильным транспортом крупных и средних организаций всех видов деятельности в январе-июне 2017 года составил 7085,3 тысячи тонн (109% к январю-июню 2016 года), грузооборот – 231 млн. т-км (94.9%).

Перевезено автобусным транспортом общего пользования, без учета микропредприятий, 29,1 млн. пассажиров, 105.6% к январю-июню 2016 года, пассажирооборот составил 481.8 млн. пасс-км (123.3% к январю-июню 2016 года).

Организациями морского транспорта,без учета микропредприятий, в заграничном плавании перевезено 522.3 тыс. т грузов (в 1.8 раза меньше января-июня 2016 года), в каботажном плавании – 758.4 тыс. т (на 10% меньше).

Перевозка пассажиров морским транспортом за январь-июнь 2017 года сократилась к январю-июню 2016 года на 1.5%, пассажирооборот снизился в 1.7 раза.

Объем услуг от почтовой связи и курьерской деятельности, оказанный крупными и средними организациями в январе-июне 2017 года, составил 1035.8 млн. рублей. По сравнению с январем-июнем 2016 года объем услуг почтовой связи вырос на 6.7%. Объем услуг в сфере телекоммуникаций составил 10135.5 млн. рублей, увеличение на 3.5%.

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