Сильный ливень накроет Владивосток в четверг

Неустойчивая погода сохраняется на территории Приморья

Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

В Приморье сохраняется неустойчивая погода с кратковременными дождями, местами ливни и грозы. Температура воздуха ночью +17…+22 °C, на востоке +13…+16 °C. Днем +23…+28 °C, на побережье +17…+22 °C, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке сегодня облачно, во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха +22…+25 °C.

Завтра в приморской столице облачно, небольшой, временами умеренный дождь, в конце дня сильный. Местами туман. Температура воздуха +17…+19 °C, днём +20…+22 °C.