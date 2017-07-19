Подростки до смерти избили приморца

По факту случившегося возбуждено уголовное дело

Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

В Приморье подростки жестоко избили мужчину, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в Ливадии, микрорайон города Находки. Двое несовершеннолетних подросток вступили в конфликт с мужчиной из-за личной неприязни. В результате между людьми произошла драка: подростки избили мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Старший помощник (по взаимодействию со СМИ) руководителя СУ СК Приморья Аврора Римская сообщила корреспонденту агентства, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 11 части 4 - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

"На данный момент подростки переданы под присмотр родителей. Ведется расследование уголовное дела", - сообщил собеседник агентства.

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