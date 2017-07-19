Жители Приморского края могут оплатить услуги «Ростелекома» в соцсетях

Перед тем как оплатить необходимо ознакомиться с условиями предоставления услуг

Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

Абоненты «Ростелекома» в Приморском крае могут оплачивать услуги связи через социальные сети ВКонтакте и Facebook. Сервис* доступен в официальных группах «Ростелеком на Дальнем Востоке», комиссия при этом не взымается.

С помощью сервиса можно оплатить интернет, «Домашний телефон» и «Интерактивное телевидение». Для этого необходимо выбрать страницу компании «Ростелеком на Дальнем Востоке» в одной из социальных сетей, заполнить поля в разделе «оплатить услуги» и пополнить счет. Оплата производится по номеру телефона или лицевому счету.

Перед тем как оплатить необходимо ознакомиться с условиями предоставления услуг. Также на странице можно подключить автоплатеж – ежемесячное пополнение лицевого счета.

«Мы понимаем насколько сейчас популярны социальные сети и всегда идем на встречу нашему клиенту, постоянно улучшая наш сервис. Оплата услуг связи стала еще удобнее, ведь теперь можно пополнить свой счет без комиссии через официальную страницу «Ростелекома на Дальнем Востоке» ВКонтакте и Facebook», - отметил директор Приморского филиала Руслан Тулаганов.

Напоминаем, что управлять услугами связи можно при помощи Единого личного кабинета на компьютере, ноутбуке или с помощью мобильного приложения «Мой Ростелеком». Эти сервисы позволяют вносить деньги на счет в любое время, в любом месте, быстро и без комиссий, а также – присоединять и отключать услуги и менять тарифные планы.

Кроме того, одним из универсальных способов оплаты услуг «Ростелекома» являются устройства самообслуживания «Сбербанка», оплата в которых осуществляется без комиссии.

Клиенты «Интерактивного телевидения» от «Ростелекома» могут пополнить свой лицевой счет прямо на экране телевизора с помощью ТВ-приставки и банковской карты Visa или MasterCard.

Дополнительную информацию об оплате, подключении услуг, тарифах и действующих акциях компании «Ростелеком» можно получить по бесплатному номеру 8-800-1000-800, а также на сайте компании www.rt.ru.

*Приложение разработано компанией «CloudPayments».