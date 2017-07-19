Приморский «Адмирал» готовится к бою

У спортсменов ежедневно проходит по две тренировки

Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

Хоккеисты «Адмирала» вернулись с отпусков и начали активную подготовку к предстоящему сезону, сообщает РИА VladNews. Первую игру «моряки» проведут со сборной Южной Кореи на домашней арене.

Ежедневно у спортсменов проходит две тренировки: на льду и на земле. Даже непогода не может отметить тренировочный процесс команды.

- Радует, что все ребята вернулись в хорошем состоянии, видно, что самостоятельно готовились, поэтому никого не нужно было приводить в чувства. Сейчас у нас уже идет вторая неделя тренировок, и мы довольны, как ребята отнеслись к домашнему заданию. Видно желание ребят к тренировкам, особенно у ребят, которые сейчас на просмотре, - рассказал Александр Андриевский, главный тренер ХК «Адмирал».

Сейчас хоккеисты готовятся к товарищескому матчу со сборной Южной Кореи, который состоится 29 и 30 июля на домашней арене «Адмирала». Многие спортсмены часть своего отпуска провели в тренировочном лагере, где и проходила подготовка к предстоящему сезону.

- Новый сезон – много новой работы, в день проходит по две тренировки. Сейчас нужно заложить фундамент, чтобы потом хорошо отыграть сезон. В тренировочном лагере большинство команды отлично отработали на льду и в зале, после чего мы уже собрались во Владивостоке, - рассказал Оскар Бартулис, защитник ХК «Адмирал».