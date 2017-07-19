Стали известны подробности ДТП, после которого умерла 83-летняя пенсионерка

Трагедия произошла в 06:55

Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

83-летняя пенсионерка, которая серьезно пострадала под колесами Subaru Forester во Владивостоке, умерла в травматологическом отделении Тысячекоечной больницы приморской столицы в течение двух часов после ДТП, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Напомним, наезд произошел в 06:55 в районе дома №28 по Партизанскому проспекту.

За рулем двигавшегося со стороны проспекта Острякова в сторону улицы Октябрьской автомобиля находился 29-летний молодой человек. Потерпевшая переходила дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. Она получила тяжелые сочетанные травмы - в том числе, сотрясение мозга и перелом костей таза.

Проводится расследование.

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