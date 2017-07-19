Как сделать из управления домом удобный и современный сервис

Аварийные службы УК Фрунзенского района ведут круглосуточную работу

Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

Времена, когда жилищные конторы (ЖЭУ, РЭУ, ЖКО и т.д.) представлялись неприступными замками, а достучаться до коммунальных служб считалось чуть ли не подвигом, прошли безвозвратно. Сегодня сфера управления домом становится современным, удобным и понятным сервисом. Как удалось «перепрограммировать» такую, казалось бы, окаменелую структуру и установить партнерство с жильцами видно на примере ООО «УК Фрунзенского района», сообщает РИА VladNews.

Под обслуживанием организации находится огромный жилой массив - более трех сотен многоквартирных домов, расположенных в трех районах Владивостока: Фрунзенском, Ленинском, Первомайском. Причем жилой фонд – один из самых старых во Владивостоке. Еще бы – львиная доля МКД приходится именно на Фрунзенский район - исторический центр города.

Нередко МКД сравнивают с живым организмом. И сравнение меткое. У них есть своя биология. Чем старше дом, тем больше в нем копится проблем, «болезней». Выход из положения прост и лаконичен – за домом необходим уход, диагностика и своевременное, а лучше даже превентивное, лечение.

- В жилом доме не существует мелочей, - отмечает Олег Лопушинский, заместитель директора ООО «УК Фрунзенского района» по эксплуатации. – Все взаимосвязано. И мы это прекрасно понимаем, поэтому стараемся выполнять и учитывать весь комплекс работ, начиная с кровли и заканчивая благоустройством придомовой территории.

Доступны, открыты, коммуникабельны

Один из главных принципов современного сервиса по управлению домом – это обратная связь с собственниками и отношение к ним.

- В наш век быть закрытыми и недоступными для людей – это нонсенс, - считает замруководителя компании по эксплуатации. – Собственники – это пользователи коммунальных услуг. И пользователи всегда выбирают наиболее удобный, полезный и понятный для них сервис. Надо просто соответствовать стандартам, которые дает современная жизнь.

Каналов взаимодействия и коммуникации с жильцами сегодня налажено множество.

- Наши двери для жителей всегда открыты, - подчеркивает Олег Лопушинский. - Если есть вопросы по начислениям квитанций, если требуется посмотреть, когда образовалась задолженность, какие имеются переплаты или недоплаты; если необходимы консультационные услуги: все, что касается выбора способа управления, заключения договоров, документального сопровождения и т.д. Мы всегда поможем и советом, и делом. И сделаем это в максимально сжатые сроки.

Диалог ведется как в процессе личного приема граждан, так и по телефону, по обычной и электронной почте. Мы стараемся быть более коммуникабельными с жильцами. Более того, предусмотрены штрафные санкции для сотрудников, которые плохо справляются со своими обязанностями. Если человек пришел с проблемой, мы никогда от него не отворачиваемся и возьмем его ситуацию на контроль. И, конечно, все надо делать вежливо и уважительно. Так, например, все наши телефонные разговоры записываются. За хамство мы наказываем. Поэтому жалобы от жильцов на хамское поведение или отношение давно исчезли. Как и те времена, когда люди считали ЖЭУ «небожителями», стояли в длинных очередях. Сегодня мы с жильцами партнеры.

На фото: Амурская, 12

И оперативны!..

Особенное внимание (хотя в сфере управления домом второстепенных ролей и не бывает) отводится аварийным ситуациям. Любой технический отказ в сетях требует реактивного устранения. Особенно это касается старого жилого фонда, где промедление грозит серьезными последствиями.

Аварийные службы УК Фрунзенского района ведут круглосуточную работу. Выходных, праздников, обеда или «ушел на 15 минут, скоро вернусь» здесь просто быть не может.

- Для того, чтобы обеспечить максимальную оперативность аварийных бригад, управляющая компания создала дополнительную аварийную службу в Первомайском районе, - подчеркнул Олег Лопушинский.

На фото: аварийная служба

Стоит сказать, что преграды аварийщикам иногда ставят сами жильцы. Перегораживая аварийные выходы, выезды и т.д. Зачастую аварийная машина, которая вышла на место порыва сети, вынуждена стоять в пробках, так как никто не желает ее пропускать, либо не может подъехать к месту аварии, потому что проезд заставлен другими машинами. Собственники должны понимать, что для аварийной бригады важна каждая минута.

Важной частью работы управляющей компании является профилактика аварий, превентивная работа. Это ярко проявляется во время подготовки к отопительному сезону. Сейчас она в самом разгаре. Профилактические мероприятия позволяют существенно снизить риск возникновения аварийных ситуаций в отопительный период.

На фото: Промывка и опрессовка системы отопления (Хабаровская, 10)

Запустить отопление - это не просто включить чайник в розетку или щелкнуть выключателем. Это значит обеспечить нормативное распределение теплоносителя по сложным разветвленным инженерным системам. Каждый дом во Владивостоке по своим гидравлическим параметрам индивидуален. Все зависит от его расположения: находится ли он на сопке, на каком расстоянии от снабжающей насосной станции. Поэтому давление в трубах дается постепенно, выравнивается, регулируется.

Приемка систем отопления проходит в установленном порядке с присутствием инспекторов ресурсоснабжающей компании, которые проверяют трубопроводы на отсутствие течей. При этом в трубы вода подается при повышенном, проверочном давлении для выявления и устранения аварийных участков, чтобы избежать подобных неприятностей в зимний период. Проверочные мероприятия обязательно проходят и при промывке систем. Вода исследуется на прозрачность, светлость. Таким образом, составляются паспорта готовности каждого дома. Работа аварийной бригады и согласование аварийных действий со смежными организациями налажена четко и с упором на оперативность.

- Особенно хочется отметить наших специалистов, - рассказал Олег Лопушинский. – Наши аварийщики, слесари, ремонтники – все они настоящие профессионалы своего дела. Причем многие из них имеют опыт работы на районе более 20 лет, знают жилой массив, обслуживаемый дом вплоть до кирпичика. И, главное, чувствуют за собой ответственность за этот дом.

На фото: Хабаровская, 4а

Контакты ООО «УК Фрунзенского района»:

г. Владивосток ул. Рылеева, 8,

Приемная: т. 279-15-86.

Отдел по работе с населением: т. 279-15-85.

Юридический отдел: т. 279-15-81