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Политика и экономика

Транспортники предложили пускать большегрузы во Владивостоке через Фуникулер

Депутаты городской Думы отметили, что это очень опасно
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

Депутаты думы Владивостока рассмотрели обращение профсоюза транспортных перевозчиков Приморья по вопросу движения большегрузов в центре приморской столицы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу представительного органа власти.

Профессоюз поднял вопрос о возможности пересмотра маршрутов движения большегрузного транспорта в черте Владивостока и разрешения движения по маршруту: Светланская - Океанский проспект – улица Суханова - Фуникулер - Некрасовский путепровод.

Принявшие участие в работе комитета заместитель главы администрации города Владивостока Сергей Черкасов и заместитель начальника управления дорог и благоустройства администрации города Максим Акульшин пояснили, что движение большегрузного транспорта по указанному маршруту небезопасно, особенно в зимнее время из-за рельефа местности. В целях безопасности для движения большегрузного транспорта уже определены соответствующие маршруты.

В ходе обсуждения были затронуты вопросы осуществления весового контроля грузовиков, соблюдения водителями габаритных машин скоростного режима, технического состояния ТС, аварийных ситуаций с участием грузовиков.

«В городе удалось навести порядок в работе общественного пассажирского транспорта. Надо навести порядок и в движении по городу большегрузов», - отметил председатель комитета Николай Голояд.

По итогам обсуждения думский комитет предложил администрации города предоставить полную информацию об организации движения большегрузов в границах Владивостока.

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