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Общество

Кошка усыновила ежат во Владивостоке

Необычный случай материнства произошел в зоопарке на Садгороде
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

В зоопарке на Садгороде кошка усыновила 8 ежат, которые остались без мамы, сообщает РИА VladNews.

Как рассказали сотрудники зоопарка, ежат вместе с раненной мамой им принесли дачники, которые во время скоса травы не заметили семейство колючих и травмировали ежиху. Ветеринары сутки боролись за ее жизнь, но все было безуспешно. Маму «сиротам» заменила кошка Муся, которая попала в зоопарк буквально несколько месяцев назад.

- Беременную кошку нам подкинули несколько месяцев назад, она родила котят, выкормила их, после чего мы их пристроили в добрые руки. После этого Муся была стерилизована. Дачники и местные жители принесли нам три помета ежат, один из которых был «подброшен» к кошке, так как она начала проявлять к ним интерес: она постоянно к ним подходила, пыталась засунуть лапку в клетку, мурлыкала с ежатами. Было принято решение посадить Мусю к «сиротам» и она начала их кормить, - рассказал Виктор Агафонов, ветеринар зоопарка.

Не смотря на то, что кошка стерилизована, у нее проснулся материнский инстинкт, в результате которого у нее появилось молоко.

Стоит отметить, что, не смотря колючки ежей, кошка их вылизывает и проявляет заботу как за своими котятами. Виктор Агафонов рассказал, что выкармливать кошка будет ежат до 3-х месяцев.

Сотрудники также рассказали, что в зоопарке это не первый случай усыновления. Два года назад собака по имени Рыба выкормила волчицу Рапунцель.

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