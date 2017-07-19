Приморец оказывал банковские услуги, не имея на это разрешения

Преступную деятельность выявили сотрудники Управления ФСБ России по Приморскому краю

Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

Жителя Владивостока обвиняется в осуществление банковских операций без регистрации или без лицензии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Приморья.

Подозреваемый еще с марта 2013 года на возмездной основе систематически оказывал услуги , позволяющие снизить сумму уплачиваемых налогов, тем самым нанося ущерб государству в виде не полученных в бюджет начислений. Оказываемые им банковские операции были связаны с кассовым обслуживанием компаний. Для этих целей он использовал расчетные счета подконтрольных ему «фиктивных» фирм, которые не являлись банковскими учреждениями и не имели разрешения на осуществление банковских операций. Клиентами предприимчивого гражданина являлись крупные строительные и торговые предприятия, организации, осуществляющие свою деятельность в области спорта, и др.

В результате незаконной деятельности фигурант получил доход в размере 2 млн 589 тыс. рублей. Преступную деятельность выявили сотрудники Управления ФСБ России по Приморскому краю.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Ленинский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу.