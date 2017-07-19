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Общество

Во Владивостоке могут измениться правила награждения почетных жителей

Соответствующий вопрос рассмотрела городская дума
Фото: Елена Виноградова, РИА VladNews Фото: Елена Виноградова, РИА VladNews
Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

На заседании комитета по социальной политике и делам ветеранов, состоявшемся в думе Владивостока, городская общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов предложила внести изменения в «Положение о присвоении звания Почетный гражданин города Владивостока» и ограничить присвоение данного звания действующим должностным лицам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу гордумы.

Обосновывая данное предложение, председатель организации Сергей Кондратенко привел в пример региональный закон «О наградах Приморского края», в котором предусмотрено, что губернатор, депутаты ЗС ПК и главы муниципальных образований не могут быть представлены к награждению почетным знаком Приморского края «Почетный житель Приморского края» в течение срока их полномочий и в течение трех лет со дня окончания срока их полномочий.

«Прежде чем принимать решение необходимо узнать мнение по данному вопросу почетных граждан, администрации города», - отметила председатель комитета Ольга Ворожбит.

Депутаты приняли решение направить обращение ветеранской организации в администрацию Владивостока и в Совет почетных граждан для рассмотрения предложения совета ветеранов - и в дальнейшем вновь вернуться к рассмотрению данного вопроса.

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