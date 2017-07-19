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Владивосток: Родители снова втягивают детский лагерь «Седанка» в скандал?

Самостоятельное получение компенсации для родителей более выгодно
Фото: Елена Штейникова Фото: Елена Штейникова
Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

Владивостокский детский лагерь «Седанка», похоже, может снова оказаться в эпицентре очередного скандала: на этот раз некоторые из родителей заявляют через местные СМИ о том, что выплата компенсаций за пропущенные детьми во второй смене четыре дня отдыха - это мошенничество руководства лагеря. Руководство лагеря не понимает сути поднятой проблемы и обращает внимание родителей на нормы законодательства, которые работают в пользу граждан, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Как отметила в беседе с корреспондентом РИА VladNews руководитель лагеря Анна Кириленко, изначально полная стоимость путевки во второй смене за 21 день составляла 39 тысяч рублей, из них 8 тысяч рублей - это региональная компенсация. Ее должен был получить лагерь, а не родители, которые изначально должны были оплатить 31 тысячу.

- Полная стоимость одного дня, без компенсации, - 1 857 рублей, - отметила Кириленко. - В пересчете на 17 дней - это 31,5 тысячи рублей.

Однако, как отметила руководитель лагеря, по нормам краевого законодательства, лагерь может получить компенсацию только в случае, если время отдыха составило не менее 21 дня. Однако в «Седанке» дети отдохнули только 17 дней - а значит, компенсацию могут получить только родители (в случае получения компенсации родителями, краю будет не важно, сколько дней отдохнул ребенок).

- Причем для родителей самостоятельное получение субсидии даже выгоднее: вместо 5 900 рублей они получат восемь тысяч, - отметила Анна Кириленко. - Однако этот вариант, безусловно, дольше. Некоторые из родителей уже отдали документы, остальных ждут в департаменте Приморья. Вместе с тем, лагерь тоже готовит полный список детей, отдыхавших во второй смене.

Также руководитель лагеря отметила, что в связи с ситуацией с компенсациями никаких возмущений от родителей тех детей, которые регулярно отдыхают в «Седанке», не последовало. Шум был поднят родителями, которые ранее не отправляли детей в этот лагерь.

Напомним, работа пищеблока детского лагеря "Седанка" в пригороде Владивостока была приостановлена в конце второй смены после того, как несколько детей заразились неизвестной на тот момент инфекцией.

Как стало известно теперь, причиной всего произошедшего на "Седанке" был норовирус- как правило, самоизлечивающаяся болезнь; ее симптомы - тошнота, рвота, диарея, а также боли в области живота (у детей в симтоматике преобладает рвота); лечение - симптоматическое, а также восполнение потери жидкости.

Суд принял решение в пользу учреждения, и в «Седанке» началась третья смена.

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