Администрация города наградила пропагандистов ЗОЖ

Предприятия и организации города получили награды

Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке подведены итоги конкурса среди предприятий и организаций всех форм собственности по пропаганде здорового образа жизни, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Торжественная церемония чествования победителей и призёров конкурса прошла вчера, 18 июля, в администрации города.

Поприветствовал участников конкурса и вручил победителям заслуженные награды заместитель главы администрации приморской столицы Игорь Ткаченко. Вице-мэр поблагодарил представителей организаций и компаний за пропаганду здорового образа жизни, которую они проводят среди своих сотрудников, а также среди всего населения города Владивостока.

В этом году в конкурсе «За достижения в области пропаганды и формирования здорового образа жизни среди населения города Владивостока» приняли участие 21 организация. Конкурс проводился по двум номинациям: «Лучшее мероприятие в трудовом коллективе, содействующее здоровому образу жизни», и «Лучшая акция для населения города Владивостока по продвижению ценностей здорового образа жизни». Среди представленных на конкурс мероприятий по пропаганде ЗОЖ были спортивные соревнования, мастер-классы, конкурсы, массовые пробежки и другие.

Рассмотрев представленные материалы в номинации «Лучшее мероприятие в трудовом коллективе, содействующее здоровому образу жизни», конкурсное жюри признало лучшими следующие организации:

Первое место – МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей»;

Второе место – филиал «Приморская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»;

Третье место – ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус».

«Безусловно, такой конкурс очень полезен. Благодарим администрацию Владивостока за его проведение, – отметила Ольга Агеева, начальник отдела управления персоналом филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания». – Конкурс мотивирует специалистов предприятия на проведение различных спортивных мероприятий. Наши сотрудники с удовольствием принимают в них участие».

В номинации «Лучшая акция для населения города Владивостока по продвижению ценностей здорового образа жизни» победителями стали:

Первое место – МКУ «Молодежный ресурсный центр»;

Второе место – КГБУЗ «Владивостокский клинико-диагностический центр»;

Третье место – общественное движение «Волонтеры-медики» ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.

«Наш МРЦ ежегодно проводит десятки различных акций, уроков и другие мероприятия по пропаганде ЗОЖ, – рассказал Андрей Волков, директор МКУ «Молодежный ресурсный центр». – В течение года в них принимают участие сотни молодых владивостокцев. Мы хотим, чтобы в нашем любимом городе жили здоровые и позитивные люди».

Все призеры были награждены дипломами, сертификатами на приобретение спортивного оборудования, наградными кубками и букетами.

Все остальные участники конкурса были отмечены памятными сувенирами. Среди тех, кто также продвигает здоровый образ жизни в своих организациях – поликлиники № 1, 3, 7, 8, Приморский краевой перинатальный центр, «Союз садоводов города Владивостока», владивостокское отделение Всероссийской общественной организации «Боевое братство», школы № 6, 59 и другие.

Отметим, с целью сохранения и укрепления здоровья жителей города Владивостока и пропаганды ведения ЗОЖ администрация приморской столицы проводит такой конкурс уже пять лет.