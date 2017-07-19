Серийного грабителя задержали в Приморье

Очередной жертвой злоумышленника стал салон сотовой связи в Артеме

Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

Сотрудниками полиции задержан житель Приморья, подозреваемый в совершении серии краж, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Очередной жертвой злоумышленника стал салон сотовой связи в Артеме. Сообщение о краже из магазина денег и мобильных телефонов поступило в полицию. Заявитель определил сумму причиненного ущерба в 255 тысяч рублей. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Полицейские установили, что злоумышленник проник в помещение салона сотовой связи, взломав входную дверь, и, похитив 18 мобильных телефонов и денежные средства, скрылся с места происшествия. Немногим позже выяснилось, что грабителей было трое. Все они - местные жители. В отделе полиции они дал признательные показания, пояснив, что средства сотовой связи продали, а вырученные деньги потратили по своему усмотрению.

Кроме того, один из подозреваемых - 21-летний житель Артема, оказался причастен к совершению еще четырех краж. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба превысила 300 тысяч рублей.Житель Артема 1996 года рождения заключен под стражу. В отношении двух других фигурантов уголовного дела в возрасте 18 и 20 лет избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В следственном подразделении возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная в крупном размере).

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