Приморские депутаты высказались о проблеме обманутых дольщиков

Многолетняя проблема с долевым строительством сложилась в регионе

Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

Депутаты Законодательного Собрания Приморского края обсудили ситуацию, в которую попали обманутые дольщики региона, которые внесли деньги в строительство многоквартирных домов - а также рассмотрели меры для решения этой проблемы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК. В работе профильного комитета приняли участие представители краевой прокуратуры, компаний-застройщиков и инициативных групп обманутых граждан.

Как сообщил руководитель инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Михаил Заиченко, сейчас в Приморье работает 56 компаний-застройщиков. Они ведут строительство 105 объектов, из которых 81 жилой дом возводится с долевым строительством. При этом необходимые нормы установлены ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости».

Михаил Заиченко назвал самые проблемные стройки, где привлекались средства дольщиков. Большинство объектов незавершенного строительства находятся во Владивостоке. Среди них - многоквартирные дома по ул. Кипарисовая, 2 (блок-секции 6 и 7), ул. Грибоедова, 46, ул. Славянская, 17, ул. Кипарисовая, 26, ул. Зейская, а также микрорайон малоэтажной жилой застройки в районе ул. Замараева и ул. Анисимова в Партизанске. В результате, пострадавшими оказалось 1 049 человек, вложивших свои деньги в строительство этих и других объектов долевого строительства.

Депутаты высказали свои мнения по решению проблемы обманутых дольщиков. Алексей Козицкий предложил проводить постоянный мониторинг объектов незавершенного строительства на заседаниях комитета по экономической политике и собственности с тем, чтобы более эффективно решать вопросы, возникающие у граждан, участвующих в долевом строительстве.

По мнению депутата Артема Самсонова, необходимо привлекать органы внутренних дел в случае возникновения проблем при возведении жилых многоквартирных домов, которые строятся по схеме долевого участия граждан.

«У нас есть система страхования объектов долевого строительства. Она должна компенсировать возникающие расходы проблемных строек. А этого сейчас не происходит», - считает председатель комитета по экономической политике и собственности Александр Костенко.

Депутат Андрей Ищенко предложил свое решение проблемы обманутых дольщиков. «Я внес законопроект, суть которого в том, что строительным компаниям будут выделяться земельные участки для возведения жилья. При этом часть квартир застройщики будет передавать обманутым дольщикам, - рассказал он. – Принцип такой: земля должна быть выделена без аукциона, без торгов. Я думаю, что за 2-3 года мы решим проблему недостроенных объектов».

«У нас складывается порочная практика, когда застройщики по сути прикрываются дольщиками, - сказал председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания Дмитрий Новиков. – И государство вынуждено за свой счет вести строительство и всячески помогать недобросовестным застройщикам. Причем эти застройщики не попадают в «черные списки» и даже продолжают свою деятельность».

Как считает депутат Александр Лось, в ситуацию, сложившуюся с обманутыми дольщиками, должны более активно вмешиваться правоохранительные органы. «У меня предложение, чтобы на уровне прокуратуры этому вопросу было уделено максимум внимания, - отметил он. – Помощь правоохранительных органов в решении проблемы обманутых дольщиков крайне необходима».

Подводя итог заседания, председатель комитета по экономической политике и собственности Александр Костенко отметил, что до 1 августа нужно утвердить «дорожную карту» для решения вопросов с теми проблемными домами, о которых шла речь, и определить сроки реализации необходимых мер. «Мы продолжим мониторинг строительства домов с долевым участием, - сказал он. – И обязательно вернемся к этому вопросу, чтобы посмотреть, какие изменения произошли в решении проблемы обманутых дольщиков».