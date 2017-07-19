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Очередные выходки догхантеров потрясли жителей Владивостока

Неизвестные травят собак в городе
Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews
Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

Догхантеры вновь активизировались на улицах Владивостока, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В редакцию агентства обратилась жительница одного из домов по улице Борисенко, которая рассказала душераздирающую историю о собаках, проживающих во дворе.

"Я собиралась на работу, когда попутно решила вынести собакам, проживающим во дворе, еду. Подойдя к их будкам, я начала звать животных. Обычно они всегда выходили из будок, приветливо виляли хвостиками и принимались за еду. В этот раз собак нигде не было. После пятиминутного зова животных ко мне обратился прохожий, который сообщил, что собак здесь больше нет. Я удивилась, спросив, где они. На что услышала, что их отравили. На вопросы "кто, почему, за что и зачем?" мужчина ответил коротко - не знаю", - рассказывает девушка.

По словам жительницы дома по улице Борисенко, собаки давно проживали возле дома. Специально для них было построены две просторные будки, где собаки проживали. С людьми их место жительства не пересекалось, для них было отведено место за домом, частично отгороженное заборчиком. Животных знал весь дом, их регулярно подкармливали. Некоторые жильцы дома специально варили для собак еду и приносили к будкам, где стояли миски. Агрессии животные никогда не проявляли ни к взрослым, ни к детям, ни даже к другим животным, которых в доме очень много. 

"Эти собаки были как жильцы дома, никому и никогда не мешали. Почему кто-то решил с ними так жестоко расправиться, я не знаю", - говорит жительница дома по улице Борисенко.

Немногим позже собачьи будки за домом и вовсе снесли, и теперь о том, что недавно здесь жили две собаки, не напоминает ничего. Что стало причиной такого жестокого обращения с животными и кто решил отравить собак - до сих пор неизвестно.  

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