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Политика и экономика

Бизнес КНР готов инвестировать в порт в Приморье

Состоялась встреча представителей российских властей и группы компаний «Порт Хэбэй»
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

Вопросы сотрудничества в рамках реализации проекта международного транспортного коридора «Приморье-1» обсудили представители администрации Приморья и группы компаний «Порт Хэбэй», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Китайская делегация прибыла в Приморье, чтобы изучить возможности участия «Хэбэй порт Групп» в сотрудничестве соседних территорий и развитии логистической отрасли в частности, отметил заместитель директора департамента коммерции провинции Хэйлунцзян.

«Хэбэй порт Групп» является комплексным государственным предприятием в области строительства портов, развития и управления госимуществом. Включает в себя мощности портов Циндао, Цаофэйдянь, Хуангэ и около 40 небольших портов в Бохайском заливе.

«Общий актив – 53 миллиарда юаней. Грузооборот в прошлом году составил 310 миллионов тонн, в том числе угля – 200 миллионов. Сегодня мы ведем активные переговоры со странами Юго-Восточной Азии и Южной Америки о строительстве портовой инфраструктуры, и, если будет такая возможность, нам интересно было бы инвестировать в Приморье в данном направлении. Планируем посмотреть Порт Восточный и Владивостокский морской торговый порт», – сообщил Чэнь Хайле.

Алексей Старичков отметил заинтересованность российского региона в таком сотрудничестве:

«Рассчитываем на то, что ваша компания начнет работу в Приморье. Наше взаимодействие с провинцией Хэйлунцзян длится уже более четверти века, она основной торговый партнер Приморского края и основной китайский инвестор. Поэтому трехстороннее сотрудничество – вашей компании, департамента коммерции провинции Хэйлунцзян и департамента международного сотрудничества Приморского края – может дать хорошие результаты. В каталоге нашего Инвестиционного Агентства представлены несколько проектов строительства новых портов, как ориентированных на перевалку угля, так и рыбных, – вы сможете их изучить», – сказал он.

Более того, руководитель краевого департамента предложил бизнесменам рассмотреть возможность инвестирования и в другие проекты края, связанные со строительством международного транспортного коридора «Приморье-1».

«Уверен, что порты вашей компании могут и должны получать больше грузов, которые будут отправляться по МТК через южные порты Приморья в провинцию Хэбэй. Мы ставим перед собой задачу, чтобы объем таких грузов в ближайшие годы превысил 100 миллионов тонн. В настоящее время Минтранс проводит реконструкцию пункта пропуска Пограничный-Суйфэньхэ, завершить которую планируется в 2018 году. Приморский край, в свою очередь, ведет строительство и реконструкцию дорог между портами Находка, Восточный и Суйфэньхэ. А собственники портов юга Приморья работают над расширением мощностей, в том числе путем строительства угольных и контейнерных терминалов. Предлагаем вашей компании принять участие в реализации каждого из этих проектов за исключением пунктов пропуска. Здесь не могу не отметить про максимально благоприятные условия ведения бизнеса, созданные режимами Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития», – подчеркнул руководитель краевого департамента.

Обозначено, что совместно с партнерами могут обсуждаться вопросы строительства сухих портов и складских помещений, а также участков автомобильной дороги Владивосток-Находка-Порт Восточный на условиях государственно-частного партнерства.

«Принятый в Российской Федерации закон о концессии, а также типовое концессионное соглашение, в котором прописаны обязательства публичного и частного партнера, мы перевели на китайский язык. Предлагаем вам с этими материалами ознакомиться», – предложила представителям ООО «Хэбэй порт Групп» Елена Яскевич.

Отметим, сегодня Китай является одним из основных стран-инвесторов Приморского края. В настоящее время на территории Приморья функционирует более 200 предприятий с инвестициями КНР: в области рыболовства и сохранения рыбных ресурсов, разработки полезных ископаемых, деревообработки и лесной промышленности, судостроения, сельского хозяйства.

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