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Крупной суммы денег лишился предприниматель из Владивостока

Двое злоумышленников напали на мужчину в подъезде жилого дома
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

У предпринимателя из Владивостока похитили сумку с 680 тысячами рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Инцидент произошел в Первомайском районе города. Мужчина рассказала, что на него напали неизвестные, похитив сумку с деньгами. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 680 тысяч рублей.

Следственно-оперативная группа опросила потерпевшего, возможных очевидцев и осмотрела место происшествия. Установлено, что злоумышленники напали на заявителя в подъезде жилого дома на улице Борисенко и, нанеся мужчине телесные повреждения, похитили его сумку, после чего скрылись.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении грабежа полицейские задержали жителей Находки 20 и 23 лет. В отделе полиции они дали признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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