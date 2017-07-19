Полуторагодовалый малыш пострадал в аварии в Приморье

По факту автоаварии сотрудниками полиции проводится проверка

Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

В Приморье произошла авария с участием несовершеннолетнего, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Инцидент произошел на на 166 километре автодороги Находка – порт Восточный. 35-летний водитель автомашины Nissan Skyline ночью двигаясь сторону поселка Козьмино не справился с управлением своего транспортного средства и совершил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием автомобиля. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада медиков.

В результате автоаварии пострадали 33-летняя пассажирка Nissan Skyline, полуторагодовалый ребенок, который в момент столкновения находился в детском удерживающем устройстве, а также сам водитель. Пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В пресс-службе ГИБДД Приморья корреспонденту агентства сообщили, что стаж вождения водителя Nissan Skyline составил 9 лет, в текущем году он был привлечен к административной ответственности за нарушение скоростного режима, ранее мужчину лишали водительского удостоверения за управление автотранспортом в состоянии опьянения.

По факту автоаварии сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

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