Трое мужчин задохнулись в выгребной яме в попытках достать мобильник

В Узбекистане три человека задохнулись насмерть, пытаясь выловить в выгребной яме дорогой смартфон, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Sputnik Узбекистан. Сред погибших - врач.
ЧП произошло в Наманганской области республики.
Известно, что жительница Янгикурганского района Наманганской области наняла двух рабочих, чтобы они помогли достать ей мобильный телефон, упавший в выгребную яму. Спустившись вниз, граждане потеряли сознание. Для оказания помощи хозяйка вызвала медика. При спуске он также потерял сознание. В результате рабочие скончались на месте, а медик погиб по дороге в больницу.
По обстоятельствам случившегося проводится проверка.
"Доктор должен был первым делом объяснить женщине, что нельзя спускаться в туалет, и оповестить о случившемся спасателей. Ведь это человек с высшим образованием, который обязан знать, как вести себя в подобных ситуациях", - сказал представитель УЧС Наманганской области.