Трое мужчин задохнулись в выгребной яме в попытках достать мобильник

ЧП произошло в Узбекистане

Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

В Узбекистане три человека задохнулись насмерть, пытаясь выловить в выгребной яме дорогой смартфон, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Sputnik Узбекистан. Сред погибших - врач.

ЧП произошло в Наманганской области республики.

Известно, что жительница Янгикурганского района Наманганской области наняла двух рабочих, чтобы они помогли достать ей мобильный телефон, упавший в выгребную яму. Спустившись вниз, граждане потеряли сознание. Для оказания помощи хозяйка вызвала медика. При спуске он также потерял сознание. В результате рабочие скончались на месте, а медик погиб по дороге в больницу.

По обстоятельствам случившегося проводится проверка.

"Доктор должен был первым делом объяснить женщине, что нельзя спускаться в туалет, и оповестить о случившемся спасателей. Ведь это человек с высшим образованием, который обязан знать, как вести себя в подобных ситуациях", - сказал представитель УЧС Наманганской области.