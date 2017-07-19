Эксперт о российско-китайских учениях: Это ответ на политическое давление

21 июля стартуют российско-китайские учения в Балтийском море

Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

Совместные российско-китайские учения "Морское взаимодействие - 2017" начнутся 21 июля. Маневры в Балтийском море будут длиться неделю, сообщили в Минобороны России. Основная цель – повысить эффективность взаимодействия флотов в противодействии морским угрозам, отработать слаженность действий между моряками двух стран. Будут задействованы около десяти кораблей различных классов, более десяти самолетов и вертолетов ВМФ России и ВМС Китая. Учения – это ответ на политическое давление Запада, заявил в эфире радио Sputnik эксперт по проблемам азиатско-тихоокеанского региона Владимир Терехов, сообщает РИА VladNews.

«Это ответ на политическое давление, которое по очереди последнее время оказывается на Россию и Китай с целью отдаления двух ведущих конкурентов, что условно называется Западом, друг от друга. Поэтому не столько военная компания, сколько политическая крайне важна. Военные корабли далеко находятся от своего побережья и проводят военные учения с российским флотом, но это серьезная поддержка и нам в нашем нынешнем нелегком периоде в отношениях с условным Западом. Это крайне важно для нас и для Китая. Обеим сторонам, и Китаю, и России нужно подтвердить, что попытки последних 2-3 лет разделить нас и противопоставить друг другу не имеют перспективы, и лучше от этого отказаться во всеобщих интересах. Отношения между Китаем и Россией не носят характера формального военного политического союза, то есть мы не обязаны друг перед другом в военной области, но они носят весьма тесный характер. Это, конечно, настораживает тех, кто хотел бы оказывать поочередное давление, это, кстати, отмечают в Китае, то на Китай, то на нас. Сейчас мы, главным образом, стали объектом такого давления, и здесь очень вовремя и кстати пришла китайская поддержка», - рассказал эксперт.