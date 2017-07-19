Отец 3-летней девочки ответит за «покатушки» ребенка за рулем по улицам Владивостока

Мужчина получил два административных штрафа

Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

Владивостокцы удивлены поступком отца, разрешившего малолетней дочери покататься за рулем микроавтобуса, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе дома по адресу Кипарисова, 2. Мужчина доверил руль управления транспортным средством своей малолетней дочери, которая сидела у него на коленях. Инспекторы ДПС Владивостока установили личность водителя, нарушившего ПДД. Мужчина рассказал, что он с семьей возвращался на микроавтобусе марки Toyota Hiace домой после отдыха. Трёхлетняя дочь сидела в детском автокресле на заднем сидении. Ребенок устал, начал капризничать, поэтому отец взял девочку на руки и доверил управление транспортным средством. 31-летний житель Владивостока вину признал в полном объеме.

В отношении мужчины составлен административный протокол по части 3 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством (пункт 2.7 ПДД РФ)). Санкция статьи предусматривает выплату штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Кроме того водитель привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ (Нарушение требований к перевозке детей (пункт 22.9 ППД РФ)). За невыполнение водителем требований Правил дорожного движения, которые предполагают использование специальных автокресел при перевозке детей, нарушителю назначен административный штраф в размере 3 тысяч рублей.

Сотрудники полиции провели профилактическую беседу с родителями несовершеннолетней.

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