​Эксперты: Выборы в сентябре будут скучными 11:59, 19 июля ​Эксперты: Выборы в сентябре будут скучными (Эксклюзив)
Очередные выходки догхантеров потрясли жителей Владивостока 11:44, 19 июля Очередные выходки догхантеров потрясли жителей Владивостока (Эксклюзив)
Полуторагодовалый малыш пострадал в аварии в Приморье 11:22, 19 июля Полуторагодовалый малыш пострадал в аварии в Приморье
Новостная лента
Июль, 19 среда
12:17
Интернет-конференция: Народный рейтинг управляющих компаний
12:17
Владивостокцы против строительства очередного супермаркета на Луговой Фото
12:10
Бизнес КНР готов инвестировать в порт в Приморье
11:59
​Эксперты: Выборы в сентябре будут скучными Эксклюзив
11:44
Очередные выходки догхантеров потрясли жителей Владивостока Эксклюзив
11:33
Крупной суммы денег лишился предприниматель из Владивостока
11:22
Полуторагодовалый малыш пострадал в аварии в Приморье
11:11
Жестокое убийство произошло в Приморье
11:00
Отец 3-летней девочки ответит за «покатушки» ребенка за рулем по улицам Владивостока
10:48
Иностранная компания-фантом оштрафована на 220 тысяч рублей
10:34
Президент Монголии может приехать во Владивосток
10:23
В Приморье предприятие попалось на масле-фальсификате
10:22
В Днепровском переулке во Владивостоке идёт дорожный ремонт
10:11
Жительницу Приморья поймали на изощренном проносе сим-карты в колонию
10:00
В Приморье пропал ребенок Фото
09:48
Любовь стала причиной побега девочки с Сахалина Эксклюзив
09:25
Психолог о спиннерах: Я не вижу никакого смысла беспокоиться
09:11
Сбербанк запустил вклад «Время сохранять»
09:07
Пять авиарейсов прибывают в аэропорт Владивостока с опозданием
09:07
Два междугородних автобусных рейса из Владивостока отменены
08:53
Часть Владивостока останется без света сегодня, 19 июля Адреса
08:50
Секс и старческое слабоумие тесно связаны, - ученые
08:46
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения в среду, 19 июля Адреса
08:32
В среду, 19 июля, в Приморье будет пасмурно
08:05
В Приморье одобрили для купания еще два пляжа
07:31
Гороскоп на 19 июля
06:08
В приморской ТОР строят новую подстанцию
05:25
Во Владивостоке обсудили оздоровительную летнюю кампанию детей и подростков
04:48
Жителям и гостям Владивостока напоминают о мерах безопасности на воде
03:13
Открылась регистрация на участие в международном экологическом лагере «Приморская островная волонтёрская служба»
02:31
«Парус»: вторая часть отборочного тура фестиваля пройдёт во Владивостоке
01:25
В ЦБ объяснили причины падения курса рубля летом 2017
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4166 (105) от 19 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
День Пусана: праздник хороших соседей
Детектив из глубины веков
Влюбленные леопарды ничего не стесняются
Холодом дохнул Амур
Стань другом мурлыке
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Политика и экономика

Иностранная компания-фантом оштрафована на 220 тысяч рублей

Фермеры забросили землю в Приморье
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

Мировой суд Хасанского района Приморского края приговорил к крупному штрафу иностранную сельскохозяйственную компанию: фермеры повторно в течении года не выполнили предписание Россельхознадзора региона, отказавшись предоставить поля для проведения внеплановой проверки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

ООО со 100% зарубежным капиталом занимается сельским хозяйством в посёлке Краскино. В 2016 году Россельхознадзор уличил компанию в нарушении земельного законодательства РФ. Стражи порядка обнаружили, что подконтрольный юридическому лицу участок земли площадью 1505 гектаров с 2014 года не используется по своему назначению, зарастая сорняками, кустарниками и даже деревьями. Работники ведомства предложили собственникам предприятия устранить нарушения, проведя агротехническую и агрохимическую обработку земель. Однако руководители компании повторно в течении года призывы проигнорировали и земельные участки для проверки не предоставили.

Дело о бездействии сельхозпроизводителей дошло до суда. Представители компании несколько раз оповещались о времени и месте слушания дела, однако на контакт с судебной властью не пошли. Выяснилось, что по юридическому адресу компания не находится, представители предприятия не явились за письмами из суда в почтовое отделение.

Мировой суд рассмотрел дело в отсутствие законного представителя юридического лица. В итоге предприятие признали виновным в уклонении от проведения должностным лицом внеплановой проверки и назначили штраф в размере 220 тысяч рублей.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Президент Монголии может приехать во Владивосток
10:34, 19 июля 2017 Президент Монголии может приехать во Владивосток

Об этом заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев

В приморской ТОР строят новую подстанцию
06:08, 19 июля 2017 В приморской ТОР строят новую подстанцию

В Спасском районе появится подстанция "Ключи"

В ЦБ объяснили причины падения курса рубля летом 2017
01:25, 19 июля 2017 В ЦБ объяснили причины падения курса рубля летом 2017

Ситуация спровоцировала выход нерезидентов из российских активов

Строителя Приморского океанариума продолжают годами держать за решеткой
17:52, 18 июля 2017 Строителя Приморского океанариума продолжают годами держать за решеткой

Суд оставил Андрея Поплавского под стражей еще на три месяца - до полной трехлетки в СИЗО

Владимир Миклушевский отчитается перед Юрием Трутневым о подготовке к ВЭФ
16:33, 18 июля 2017 Владимир Миклушевский отчитается перед Юрием Трутневым о подготовке к ВЭФ

Форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября

Приморским депутатам понравилась идея снижения зарплат за прогулы
15:42, 18 июля 2017 Приморским депутатам понравилась идея снижения зарплат за прогулы

Комитет по регламенту, депутатской этике и организации работы ЗС ПК одобрил законопроект в первом чтении

В Приморье меньше всего обнаружено поддельных купюр
15:33, 18 июля 2017 В Приморье меньше всего обнаружено поддельных купюр

Банк России рассказал о ситуации с фальшивомонетчиками