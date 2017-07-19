Иностранная компания-фантом оштрафована на 220 тысяч рублей

Фермеры забросили землю в Приморье

Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

Мировой суд Хасанского района Приморского края приговорил к крупному штрафу иностранную сельскохозяйственную компанию: фермеры повторно в течении года не выполнили предписание Россельхознадзора региона, отказавшись предоставить поля для проведения внеплановой проверки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

ООО со 100% зарубежным капиталом занимается сельским хозяйством в посёлке Краскино. В 2016 году Россельхознадзор уличил компанию в нарушении земельного законодательства РФ. Стражи порядка обнаружили, что подконтрольный юридическому лицу участок земли площадью 1505 гектаров с 2014 года не используется по своему назначению, зарастая сорняками, кустарниками и даже деревьями. Работники ведомства предложили собственникам предприятия устранить нарушения, проведя агротехническую и агрохимическую обработку земель. Однако руководители компании повторно в течении года призывы проигнорировали и земельные участки для проверки не предоставили.

Дело о бездействии сельхозпроизводителей дошло до суда. Представители компании несколько раз оповещались о времени и месте слушания дела, однако на контакт с судебной властью не пошли. Выяснилось, что по юридическому адресу компания не находится, представители предприятия не явились за письмами из суда в почтовое отделение.

Мировой суд рассмотрел дело в отсутствие законного представителя юридического лица. В итоге предприятие признали виновным в уклонении от проведения должностным лицом внеплановой проверки и назначили штраф в размере 220 тысяч рублей.