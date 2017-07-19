Президент Монголии может приехать во Владивосток

Об этом заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев

Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

Интерес к участию в Восточном экономическом форуме проявил президент Монголии Халтмаагийн Баттулга. Об этом 18 июля заявил заместитель председателя правительства России - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев по итогам заседания оргкомитета ВЭФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Полпред отметил, что президент Монголии впервые рассматривает возможность участия в ВЭФ.

Кроме того, посещение Восточного экономического форума уже подтвердили премьер-министр Японии Синдзо-Абэ и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин. Также ожидается визит больших делегаций из Китая и Индии.

По словам главы Минвостокразвития Александра Галушки, на сегодняшний день заявок на участие в форуме подано на 30% больше, чем в прошлом году.

«С уверенностью можно сказать, что главы ведущих компаний АТР и руководители крупнейших российских компаний приедут на форум», - отметил министр РФ по развитию ДФО.