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В Днепровском переулке во Владивостоке идёт дорожный ремонт

Подрядные организации работают во всех районах города
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

Плановые работы по ремонту проездов к дворовым территориям ведутся в Днепровском переулке в районе домов №№ 5 и 5/1, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. Дорожные рабочие подрядной организации устанавливают новый бортовой камень и готовят щебёночное основание дороги. После завершения подготовительных работ здесь будет уложено новое асфальтобетонное покрытие.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, площадь ремонта составляет порядка 2000 квадратных метров. Работы идут в соответствии с графиком, качество используемых материалов и производство работ контролируется специалистами отдела технического надзора.

Напомним, что подрядные организации работают во всех районах города. На ряде объектов проводят земляные работы – готовят щебёночное основание под укладку асфальта и устанавливают бортовой камень, на других – укладывают асфальтобетонное покрытие.

Стоит отметить, что муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» в ежедневном режиме проводит работы по благоустройству Владивостока – бригады рабочих восстанавливают повреждённые декоративные столбики и цепи на центральных улицах столицы Приморья, наносят дорожную разметку, обслуживают знаки и светофоры, проводят работы по благоустройству клумб и цветников.

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