В Приморье предприятие попалось на масле-фальсификате

Выявлено серьезное несоответствие ГОСТу

Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

В Приморье в рамках пищевого мониторинга обнаружено сливочное масло местного производства с признаками фальсификации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

В трех пробах сливочного масла жирностью 72,5%, выпущенного небольшим молочным цехом из Артёмовского ГО, специалистами Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора обнаружены признаки фальсификации его состава. Согласно маркировке изготовителя, нанесенной на упаковке, масло было выпущено согласно ГОСТ 32261-2013 «Межгосударственный стандарт. Масло сливочное. Технические условия». По требованиям ГОСТ производитель гарантирует, что при изготовлении продукции в качестве сырья использовалось только молоко. Однако в данном масле были обнаружены растительные жиры.

Сейчас Россельхознадзором в адрес Управления Росаккредитации по ДФО направлено обращение о прекращении действия декларации соответствия на сливочное масло, выпускаемое этим предприятием.