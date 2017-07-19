Жительницу Приморья поймали на изощренном проносе сим-карты в колонию

Женщина попыталась уничтожить запрещенный предмет

Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

В исправительной колонии №41 Приморья предотвращен пронос запрещенных предметов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН региона. При досмотре личных вещей гражданки, прибывшей на свидание к одному из осужденных, сотрудники учреждения обнаружили и изъяли сим-карту, спрятанную ухищренным способом (между пластиковых карт в кошельке). При изъятии запрещенного предмета, женщина попыталась уничтожить сим-карту.

После неудачной попытки ликвидировать вещественные доказательства, сим-карту изъяли.

В настоящий момент материалы по данному факту переданы в мировой суд Уссурийска для привлечения гражданки к административной ответственности.