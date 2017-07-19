В Приморье пропал ребенок

В Уссурийске пропал ребенок, сообщает корреспондент РИА VladNews.
12-летний Воронков Илья 16 июля года вышел из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно.
Приметы:
на вид 11-12 лет, рост 150 см, худощавый, волос русый короткий.
Был одет:
черные джинсы, футболка болотного цвета с рисунка хищника (как на фото), сверху белые буквы ,коричневые кеды.
Предположительно может находиться на территории ТЦ, стоп-лайнов и супермаркетов.
Всем, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Ильи, просим звонить по телефонам:
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