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В Приморье пропал ребенок

Волонтеры и полиция просит помощи
Фото: Примпоиск Фото: Примпоиск
Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

В Уссурийске пропал ребенок, сообщает корреспондент РИА VladNews.

12-летний Воронков Илья 16 июля года вышел из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы: 

на вид 11-12 лет, рост 150 см, худощавый, волос русый короткий.

Был одет: 

черные джинсы, футболка болотного цвета с рисунка хищника (как на фото), сверху белые буквы ,коричневые кеды.

Предположительно может находиться на территории ТЦ, стоп-лайнов и супермаркетов.

Всем, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Ильи, просим звонить по телефонам: 

8 4234 32 30 31 - полиция

8 999 296 45 88 - полиция 

02 - полиция 

8 994 004 41 46 - волонтеры

 

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