Любовь стала причиной побега девочки с Сахалина

15-летняя школьница через Владивосток планировала уехать в Тверь

Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

Девочка, которую вчера разыскивали во Владивостоке, пыталась уехать в Тверь на поезде, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Напомним, инцидент произошел вчера. В местных социальных сетях появилась информация о пропаже 15-летней девочки, которая вчера, 18 июля, прилетела на самолете во Владивосток. Ребенок направлялся в детский лагерь "Океан", однако до места назначения она не добралась.

В пресс-службе ВДЦ "Океан" корреспонденту агентства сообщили, что еще вчера девочку задержала полиция и доставила в отдел, куда за ней приехало руководство центра. Как выяснилось позже, девочка и вовсе не планировала летний отдых в лагере.

"Мать девочки приобрела ей коммерческую путевку. Ребенок прилетел и демонстративно прошел мимо вожатого в аэропорту, который должен был встречать детей, сев в такси до ЖД вокзала Владивостока. Там девочку уже ждал парень с билетами до Твери - он сам оттуда. Однако, полиция Владивостока оперативно сработала, разыскала ребенка и доставила в отдел полиции", - рассказывает Мария, пресс-секретарь ВДЦ "Океан".

По последним данным, вчера, 18 июля, мать девочки прибыла в аэропорт Владивостока в 23:00 и забрала ребенка из лагеря. Уже сегодня мать и дочь вылетели обратно домой.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.