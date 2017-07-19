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Общество

Владивостокцы против строительства очередного супермаркета на Луговой

Строительство пятиэтажки на месте сквера способно разрушить памятник архитектуры
Фото: Марина Разумова Фото: Марина Разумова
Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

Жители Владивостока провели пикет против строительства 5-этажного супермаркета рядом с историческим зданием в районе площади Луговой, сообщает корреспондент РИА VladNews. Дом по адресу Светланская,205 - это историческое здание, построенное академиком архитектуры СССР, главным архитектором Владивостока в довоенные и послевоенные годы Николаем Степановичем Рябовым, пишет в своем Fb жительница города Марина Разумова.

На согласованном мероприятии жильцы собрали подписи против строительства коммерческого здания в непосредственной близости от исторического здания в стиле неоклассицизма - что способно разрушить дом по Светланской,205, находящийся в аварийном состоянии.

Автор фоторепортажа: Марина Разумова

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