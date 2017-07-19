Психолог о спиннерах: Я не вижу никакого смысла беспокоиться

Роспотребнадзор проверит влияние спиннеров на здоровье детей

Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

Роспотребнадзор собирается изучить возможное негативное влияние спиннеров на здоровье детей. Проверка вызвана тревогой родителей и преподавателей, которые уже пытались запретить спиннеры на территориях школ. К исследованию воздействия модной игрушки привлекут научно-исследовательские организации в сфере охраны детского здоровья. Помимо этого, Роспотребнадзор рекомендовал родителям соблюдать некоторые правила при покупке спиннеров. В частности, не стоит приобретать эти игрушки с рук, а при выборе спиннера нужно обращать внимание на качество материала, из которого он изготовлен. Покупка спиннера объясняется не привыканием к нему, а желанием соответствовать моде. Такого мнения придерживается детский и подростковый психолог Анфиса Калистратова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на эфир радио Sputnik.

«Так как это модная вещь, она имеет свой срок годности. Привыкание, насколько это модно, насколько это необходимо, будет видно уже непосредственно для самого человека. У нас потребительское общество и вообще потребительское мышление, которое направлено просто на количество. Я покупаю не для того, что мне это нужно, а просто хочу сложить количество на полке. Я думаю, что спиннер - это одна из тех штук, которая помогает этому потребительскому мышлению что-то накапливать на свою полку. Но если у человека действительно есть тревожность, он может привыкнуть к спиннеру и может крутить его и год, и два. Это как носить ключи и постоянно их крутить, такое тоже можно увидеть. Но ключи - это полезная вещь, функциональная, а спиннер...», - говорит эксперт.

По мнению психолога, никакой опасности спиннеры не несут. Они, наоборот, помогают ребенку успокоиться и отвлечься от тревог.

«Я думаю, это больше раздражающий фактор для взрослых, чем для детей. Дети приводят такой факт, что для них удобнее не грызть ногти, а крутить спиннер, например, если человек тревожится на уроке. Более того, есть еще такие ребятки - киберспортсмены. У них спиннер тоже идет как часть приспособления для успокоения нервов. Когда что-то не получается, они сидят и успокаивают себя. Я лично попробовала, и он, действительно, успокаивает, потому что он связан с рукой, а у нас рука - фактически предложение работы головного мозга. Через руку мы можем получить тревожное состояние и можем успокоиться. Спиннер работает именно как успокоитель, причем эффективный. Кручение в течение 3 минут дает довольно неплохое расслабление, но опять же, если это неинтересно и пропадет мода, человек научится чему-то другому. Я не вижу никакого смысла беспокоиться», - отмечает психолог.