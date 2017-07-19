Два междугородних автобусных рейса из Владивостока отменены

Два автобусных междугородних рейса из Владивостока отменены сегодня, 19 июля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.
В частности, отменены следующие рейсы:
522 Владивосток - Покровка 13:30
506 Владивосток - Находка 15:45
Два автобусных междугородних рейса из Владивостока отменены сегодня, 19 июля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.
В частности, отменены следующие рейсы:
522 Владивосток - Покровка 13:30
506 Владивосток - Находка 15:45
Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
Плановое отключение
По наблюдениям прошлых лет погода во Владивостоке в этот день была тёплой
В Пожарском и Хасанском районах края
День будет благоприятным
Летний отдых в самом разгаре
Безопасность вас и ваших родных и близких в первую очередь зависит от вас самих