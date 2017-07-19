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В среду, 19 июля, в Приморье будет пасмурно

По наблюдениям прошлых лет погода во Владивостоке в этот день была тёплой
Фото: vladnews.ru Фото: vladnews.ru
Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 19 июля, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае облачно, кратковременный дождь, в отдельных районах грозы. На побережье утром местами туман. Ветер юго-западный умеренный, при грозе сильный. Температура воздуха +16...+30 °C.

Во Владивостоке облачно, морось, временами переходящая в дождь, местами туман. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +18...+20 °C. Температура воды в Амурском заливе +21 °C.

В Уссурийске переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южный умеренный, при грозе сильный. Температура воздуха +24...+26 °C.

В Находке облачно, кратковременный дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +21...+23 °C.

По наблюдениям прошлых лет (1917–2015 гг.) погода во Владивостоке 19 июля была тёплой. Максимальная температура воздуха +31,2 °С отмечалась 1938 году. Минимальная температура воздуха +10,3 °С регистрировалась в 1945 году. За весь период наблюдений дождь наблюдался в 64, туман — в 62, гроза — в 7 случаях. Наибольшее количество осадков за сутки (45 мм) выпало в 2007 году. Максимальная скорость ветра (при порывах 24 м/с) фиксировалась в 1967 году.

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