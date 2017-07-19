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Секс и старческое слабоумие тесно связаны, - ученые

Маркерами когнитивного спада в пожилом возрасте могут служить уровни физической и социальности активности
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

Психологи из Университета Ковентри и Оксфордского университета пришли к выводу, что высокая сексуальная активность может предсказывать сохранность когнитивных способностей в пожилом возрасте, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Поскольку надежных способов лечения деменции не существует, борьба с ней опирается на раннюю диагностику и профилактику. Известно, что маркерами когнитивного спада в пожилом возрасте могут служить уровни физической и социальности активности, например скорость ходьбы и предпочтения в области юмора. Менее ясно, как с риском болезни связана сексуальная жизнь. До сих пор такие работы изучали отдельные познавательные процессы, в частности рабочую память. Чтобы оценить параметр комплексно, авторы новой статьи использовали Адденбрукскую когнитивную шкалу III (ACE-III) - эта методика позволяет быстро оценить также внимание, речь и зрительно-пространственные функции.

Участие в тестировании приняли 73 здоровых добровольца со средним возрастом 61,6 года. Помимо прохождения ACE-III они заполнили анкету об общем состоянии здоровья и образе жизни и указали, как часто занимались мастурбацией, петтингом или сексом в последние 12 месяцев («никогда», «ежемесячно» или «еженедельно»). В качестве социодемографических параметров авторы рассмотрели возраст, пол и уровень образования. Ключевой функциональной переменной выступило наличие болезней сердечно-сосудистой системы - они ассоциируются как с когнитивным, так и с сексуальным статусом. Кроме того, качество жизни респондентов исследовали с помощью шкалы депрессии (CES-D) и опросника CASP-19.

Результаты показали, что об отсутствии сексуального опыта в последний год сообщили только женщины (десять человек). В то же время среди мужчин реже встречалась ежемесячная частота - в 34,6% случаев. Наиболее многочисленной была подгруппа «еженедельников», представители разного пола распределялись в которой примерно поровну. Полное ограничение секса хорошо предсказывало уменьшение общего балла по ACE-III, в том числе как и средняя частота, - ухудшение речевой активности. Ежемесячный показатель слабо коррелировал со спадом зрительно-пространственных функций. Отдельно для памяти, внимания и речи связь с интимной жизнью не была обнаружена.

По словам ученых, образование, депрессия и сердечно-сосудистые заболевания не влияли на тенденцию. Полученные данные дополняют прошлые наблюдения о том, что сохранение сексуальной активности в пожилом возрасте может предсказывать более высокий общий показатель когнитивных способностей. Любопытно, что об отсутствии секса в рамках исследования заявили только женщины. Это может объясняться, например, соображениями этики: согласно ряду исследований, они менее, чем мужчины, склонны рассказывать об интимной жизни после формирования нового брака или смерти супруга. Наряду с биохимическими коррелятами эффекта это планируется учесть в дальнейших работах.

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