За минувшую неделю в Уссурийске утонули три человека 19:22, 18 июля За минувшую неделю в Уссурийске утонули три человека
Полиция Приморья проводит проверку по факту падения из окна шестилетнего мальчика 18:40, 18 июля Полиция Приморья проводит проверку по факту падения из окна шестилетнего мальчика (Эксклюзив)
Приморье готовится в природному апокалипсису 18:10, 18 июля Приморье готовится в природному апокалипсису
Новостная лента
Июль, 19 среда
06:13
Интернет-конференция: Народный рейтинг управляющих компаний
06:08
В приморской ТОР строят новую подстанцию
05:25
Во Владивостоке обсудили оздоровительную летнюю кампанию детей и подростков
04:48
Жителям и гостям Владивостока напоминают о мерах безопасности на воде
03:13
Открылась регистрация на участие в международном экологическом лагере «Приморская островная волонтёрская служба»
02:31
«Парус»: вторая часть отборочного тура фестиваля пройдёт во Владивостоке
01:25
В ЦБ объяснили причины падения курса рубля летом 2017
00:13
Лунный календарь стрижек на июль 2017 года
Июль, 18 вторник
23:22
Разгадывание кроссвордов влияет на старение мозга, - ученые
22:22
Шахматисты Дальнего Востока и Москвы встретились в «Городе у моря» Видео
21:23
Дачников Владивостока ждут сертификаты на инвентарь Видео
20:21
Приморские роддомы в течение трех дней будут соблюдать тишину
19:22
За минувшую неделю в Уссурийске утонули три человека
18:40
Полиция Приморья проводит проверку по факту падения из окна шестилетнего мальчика Эксклюзив
18:10
Приморье готовится в природному апокалипсису
17:59
Снятый во Владивостоке фильм «Напарник» выходит в широкий прокат в сентябре
17:52
Строителя Приморского океанариума продолжают годами держать за решеткой
17:41
Духота в Приморье сменилась прохладой и моросью
17:41
Во Владивостоке разыскивают девушку Фото
17:32
Эксперты: Кишечный грипп атакует Приморье
17:21
Во Владивостоке за сутки произошло более 70 аварий Эксклюзив
17:15
Женщина, убившая новорожденного ребенка во Владивостоке, пойдет под суд
17:12
Названы имена всех финалистов фестиваля «Точка возврата» Видео
17:01
Полиция: Приморские дети выбирают опасный путь к пляжу
16:55
Владимир Шкляров: мы практически ничего не успели посмотреть во Владивостоке Фото
16:51
Неизвестные устроили флешмоб с туалетной бумагой во Владивостоке
16:33
Владимир Миклушевский отчитается перед Юрием Трутневым о подготовке к ВЭФ
16:22
Пенсионерка отлупила дорожников во Владивостоке Видео
16:10
Джип перевернулся в Приморье из-за велосипедиста
15:58
Недостроенный Hyatt пытаются продать через Москву Видео
15:45
Владивосток: лето в разгаре Фото
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4166 (105) от 19 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
День Пусана: праздник хороших соседей
Детектив из глубины веков
Влюбленные леопарды ничего не стесняются
Холодом дохнул Амур
Стань другом мурлыке
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Во Владивостоке обсудили оздоровительную летнюю кампанию детей и подростков

Летний отдых в самом разгаре
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

Во вторник, 18 июля, в администрации Владивостока состоялось очередное заседание городской межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время. Провела заседание председатель комиссии, заместитель главы администрации города Наталья Мальцева, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. 

В совещании приняли участие представители администрации города, полиции, Роспотребнадзора, руководители детских загородных лагерей.

Присутствующие обсудили вопросы безопасности пребывания детей, а также устранения замечаний в работе загородных лагерей. Кроме того, начальник отдела дополнительного образования управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока Людмила Сухоленцева напомнила, что продолжается масштабная работа по выявлению несанкционированных лагерей, открытых без необходимых разрешений надзорных органов.

К слову, летняя оздоровительная кампания детей полным ходом идёт во Владивостоке. Так, сейчас продолжает работу вторая смена оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей. Пришкольные лагеря – всего их 47 – посещает 1890 ребят. Пребывание в лагере, программа и двухразовое питание – бесплатные. Родители оплачивают своим детям только билеты в кинотеатры, музеи, театры. Завершится вторая смена 25 июля, а уже 31 июля – стартует третья. В первой смене в 93-х пришкольных лагерях отдохнуло 7190 детей. Первая смена прошла в два этапа – с 1 по 22 июня и с 13 по 30 июня. Всего этим летом в пришкольных лагерях отдохнут более 10 000 ребят.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Жителям и гостям Владивостока напоминают о мерах безопасности на воде
04:48, 19 июля 2017 Жителям и гостям Владивостока напоминают о мерах безопасности на воде

Безопасность вас и ваших родных и близких в первую очередь зависит от вас самих

Открылась регистрация на участие в международном экологическом лагере «Приморская островная волонтёрская служба»
03:13, 19 июля 2017 Открылась регистрация на участие в международном экологическом лагере «Приморская островная волонтёрская служба»

Анкеты, заполненные не полностью, рассматриваться не будут

Приморье готовится в природному апокалипсису
18:10, 18 июля 2017 Приморье готовится в природному апокалипсису

Тропические ливни, грозы и град ждут приморцев

Снятый во Владивостоке фильм «Напарник» выходит в широкий прокат в сентябре
17:59, 18 июля 2017 Снятый во Владивостоке фильм «Напарник» выходит в широкий прокат в сентябре

Премьера фильма состоится во всех российских кинотеатрах 14 сентября

Духота в Приморье сменилась прохладой и моросью
17:41, 18 июля 2017 Духота в Приморье сменилась прохладой и моросью

В среду во Владивостоке пройдет дождь

Во Владивостоке за сутки произошло более 70 аварий
17:21, 18 июля 2017 Во Владивостоке за сутки произошло более 70 аварий

Всего сотрудники ДПС зарегистрировали почти 280 нарушений ПДД

Названы имена всех финалистов фестиваля «Точка возврата»
17:12, 18 июля 2017 Названы имена всех финалистов фестиваля «Точка возврата»

Готовы промо-ролики от каждого пояса