Во Владивостоке обсудили оздоровительную летнюю кампанию детей и подростков

Летний отдых в самом разгаре

Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

Во вторник, 18 июля, в администрации Владивостока состоялось очередное заседание городской межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время. Провела заседание председатель комиссии, заместитель главы администрации города Наталья Мальцева, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

В совещании приняли участие представители администрации города, полиции, Роспотребнадзора, руководители детских загородных лагерей.

Присутствующие обсудили вопросы безопасности пребывания детей, а также устранения замечаний в работе загородных лагерей. Кроме того, начальник отдела дополнительного образования управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока Людмила Сухоленцева напомнила, что продолжается масштабная работа по выявлению несанкционированных лагерей, открытых без необходимых разрешений надзорных органов.

К слову, летняя оздоровительная кампания детей полным ходом идёт во Владивостоке. Так, сейчас продолжает работу вторая смена оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей. Пришкольные лагеря – всего их 47 – посещает 1890 ребят. Пребывание в лагере, программа и двухразовое питание – бесплатные. Родители оплачивают своим детям только билеты в кинотеатры, музеи, театры. Завершится вторая смена 25 июля, а уже 31 июля – стартует третья. В первой смене в 93-х пришкольных лагерях отдохнуло 7190 детей. Первая смена прошла в два этапа – с 1 по 22 июня и с 13 по 30 июня. Всего этим летом в пришкольных лагерях отдохнут более 10 000 ребят.