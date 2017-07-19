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Общество

Жителям и гостям Владивостока напоминают о мерах безопасности на воде

Безопасность вас и ваших родных и близких в первую очередь зависит от вас самих
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке сейчас в самом разгаре купальный сезон. В солнечную погоду в выходные и в будние дни тысячи жителей и гостей города устремляются к морю, чтобы отдохнуть и искупаться. Специалисты по делам ГО и ЧС администрации Владивостока и МЧС Приморья настоятельно рекомендуют отдыхающим соблюдать меры безопасности и купаться только в разрешенных местах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Во избежание несчастных случаев жителям и гостям приморской столицы рекомендуется соблюдать следующие правила отдыха на воде:

- обязательно научитесь плавать;

- выбирайте для купания безопасные, специально оборудованные места;

- не купайтесь в нетрезвом состоянии;

- не купайтесь сразу после приема пищи и большой физической нагрузки (игры в футбол, бег и так далее, перерыв между приемом пищи и купанием должен быть не менее 45–50 минут);

- не подплывайте к судам (моторным и парусным), лодкам и другим плавсредствам;

- не оставляйте детей у воды и на воде без присмотра;

- не ныряйте в незнакомых местах;

- не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина;

- не заплывайте далеко от берега и за знаки ограждения акватории пляжа;

- не купайтесь ночью, в штормовую погоду и во время грозы;

- не используйте для плавания доски, надувные матрацы, автомобильные камеры (резко изменившееся направление ветра или течение может быстро унести надувные плавсредства на значительное расстояние);

- не прыгайте в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не предназначенных для этих целей;

- не устраивайте в воде игр, связанных с нырянием и захватом рук, головы и ног купающегося;

- не зовите на помощь, если вам ничего не угрожает;

- не купайтесь «до посинения» - не допускайте переохлаждения организма;

- рекомендуется научиться пользоваться простейшими спасательными средствами.

Отметим, выход на водные объекты разрешён маломерным судам, состоящим на учете в ГИМС МЧС России. Судоводители маломерного транспорта обязательно должны иметь удостоверение на право управления маломерным судном.

Перед выходом в море на судне или других плавсредствах необходимо соблюдать ряд правил:

- перед выходом в море необходимо постоянно проверять исправность судна и укомплектованность необходимыми спасательными средствами;

- сообщите родственникам информацию о вашем маршруте движения, запланированном месте нахождения, времени прибытия (это поможет спасателям, если случится чрезвычайное происшествие);

- если на судне находятся пассажиры, проведите краткий инструктаж по технике безопасности, а детям строго указать на недопущение шалости и баловства;

- время выхода в плавание и прибытие к месту назначения рассчитывать на светлое время суток;

- до выхода в плавание ознакомьтесь с прогнозом погоды и условиями на маршруте движения;

- перед выходом убедитесь в наличии необходимых документов (удостоверения на право управления маломерным судном, судового билета) их лучше держать в не промокаемой упаковке;

- проверьте исправность и наличие аварийно-спасательного оборудования и инвентаря, наличие спасательных жилетов по числу пассажиров и экипажа;

- проверьте аптечку (комплектность, срок годности) и средства первой необходимости, которые следует держать в не промокаемой упаковке;

- во всех случаях следует двигаться с безопасной скоростью (безопасная скорость - это выбранная скорость, для данных условий и обстоятельств, при которой судоводитель может своевременно оценить обстановку и принять необходимые меры для предотвращения аварийной ситуации);

- при необходимости движения в темное время суток, проверьте исправность светосигнального оборудования наличие и надежность электропитания.

Помните, если вы оказались в беде - звоните по телефону 101 (единому телефону пожарных и спасателей). Безопасность вас и ваших родных и близких в первую очередь зависит от вас самих!

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