Жителям и гостям Владивостока напоминают о мерах безопасности на воде

Во Владивостоке сейчас в самом разгаре купальный сезон. В солнечную погоду в выходные и в будние дни тысячи жителей и гостей города устремляются к морю, чтобы отдохнуть и искупаться. Специалисты по делам ГО и ЧС администрации Владивостока и МЧС Приморья настоятельно рекомендуют отдыхающим соблюдать меры безопасности и купаться только в разрешенных местах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.
Во избежание несчастных случаев жителям и гостям приморской столицы рекомендуется соблюдать следующие правила отдыха на воде:
- обязательно научитесь плавать;
- выбирайте для купания безопасные, специально оборудованные места;
- не купайтесь в нетрезвом состоянии;
- не купайтесь сразу после приема пищи и большой физической нагрузки (игры в футбол, бег и так далее, перерыв между приемом пищи и купанием должен быть не менее 45–50 минут);
- не подплывайте к судам (моторным и парусным), лодкам и другим плавсредствам;
- не оставляйте детей у воды и на воде без присмотра;
- не ныряйте в незнакомых местах;
- не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина;
- не заплывайте далеко от берега и за знаки ограждения акватории пляжа;
- не купайтесь ночью, в штормовую погоду и во время грозы;
- не используйте для плавания доски, надувные матрацы, автомобильные камеры (резко изменившееся направление ветра или течение может быстро унести надувные плавсредства на значительное расстояние);
- не прыгайте в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не предназначенных для этих целей;
- не устраивайте в воде игр, связанных с нырянием и захватом рук, головы и ног купающегося;
- не зовите на помощь, если вам ничего не угрожает;
- не купайтесь «до посинения» - не допускайте переохлаждения организма;
- рекомендуется научиться пользоваться простейшими спасательными средствами.
Отметим, выход на водные объекты разрешён маломерным судам, состоящим на учете в ГИМС МЧС России. Судоводители маломерного транспорта обязательно должны иметь удостоверение на право управления маломерным судном.
Перед выходом в море на судне или других плавсредствах необходимо соблюдать ряд правил:
- перед выходом в море необходимо постоянно проверять исправность судна и укомплектованность необходимыми спасательными средствами;
- сообщите родственникам информацию о вашем маршруте движения, запланированном месте нахождения, времени прибытия (это поможет спасателям, если случится чрезвычайное происшествие);
- если на судне находятся пассажиры, проведите краткий инструктаж по технике безопасности, а детям строго указать на недопущение шалости и баловства;
- время выхода в плавание и прибытие к месту назначения рассчитывать на светлое время суток;
- до выхода в плавание ознакомьтесь с прогнозом погоды и условиями на маршруте движения;
- перед выходом убедитесь в наличии необходимых документов (удостоверения на право управления маломерным судном, судового билета) их лучше держать в не промокаемой упаковке;
- проверьте исправность и наличие аварийно-спасательного оборудования и инвентаря, наличие спасательных жилетов по числу пассажиров и экипажа;
- проверьте аптечку (комплектность, срок годности) и средства первой необходимости, которые следует держать в не промокаемой упаковке;
- во всех случаях следует двигаться с безопасной скоростью (безопасная скорость - это выбранная скорость, для данных условий и обстоятельств, при которой судоводитель может своевременно оценить обстановку и принять необходимые меры для предотвращения аварийной ситуации);
- при необходимости движения в темное время суток, проверьте исправность светосигнального оборудования наличие и надежность электропитания.
Помните, если вы оказались в беде - звоните по телефону 101 (единому телефону пожарных и спасателей). Безопасность вас и ваших родных и близких в первую очередь зависит от вас самих!